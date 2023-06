Am Leinpfad in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) hat es am Montag erneut gebrannt. Etwa 300 Quadratmeter Böschung hätten in Flammen gestanden, berichtete die Feuerwehr.

Mit rund 6.500 Litern Löschwasser wurde das Feuer bekämpft. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unbekannt. Unweit des Einsatzortes hatte es bereits am Sonntagabend gebrannt.