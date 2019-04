Bombe im Main in Frankfurt gefunden

Nahe der Alten Brücke Bombe im Main in Frankfurt gefunden

Im Main in der Frankfurter Innenstadt ist eine 250-Kilogramm Weltkriegsbombe gefunden worden. Ob sie gefährlich ist, ist noch unklar.

In der Frankfurter Innenstadt ist nahe der Alten Brücke im Main eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Ein Zünder der amerikanischen 250-Kilogramm-Bombe sei noch intakt, ein zweiter nicht mehr, sagte am Mittwoch eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei.

Schiffsverkehr teils gesperrt

Ob sie damit noch gefährlich sei, werde am Nachmittag von Experten besprochen. Bei Arbeiten an der Alten Brücke war die Bombe bereits am Dienstag entdeckt worden, der Schiffsverkehr auf dem Main wurde zwischen der Schleuse Offenbach und Griesheim zwischenzeitlich gesperrt.

Am Mittwochvormittag wurde der Main noch einmal für den Schiffsverkehr gesperrt, damit Taucher der Wasserschutzpolizei und des Kampfmittelräumdienstes die Bombe genauer untersuchen konnten. Am Nachmittag wurde der Main wieder frei gegeben.