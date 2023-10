In Hanau ist bei Bauarbeiten in einem Industriegebiet eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 250-Kilo-Blindgänger wird am Nachmittag entschärft. Etwa 1.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, der Hanauer Hauptbahnhof liegt teils still.

Bei Bauarbeiten in einem Industriegebiet in Hanau-Südost ist am Montagvormittag eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden worden. Nach hr-Informationen war die Evakuierung um 16.30 Uhr abgeschlossen, im Anschluss sollte die Entschärfung beginnen.

In einem Radius von 500 Metern um den Fundort mussten rund 1.000 Menschen zuvor den Bereich verlassen. Die Bombe liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Firma Goodyear.

Für von der Evakuierung Betroffene hatte die Stadt eine Notunterkunft in der Turnhalle der Anne-Frank-Schule in der Freigerichtstraße eingerichtet.

Hauptbahnhof seit 16 Uhr zum Großteil gesperrt

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Hauptbahnhof Hanau nun doch bereits seit 16 Uhr zum Großteil gesperrt. Wie eine Sprecherin mitteilte, werden die Züge im Fern- und Regionalverkehr währenddessen nach Möglichkeit umgeleitet. Zunächst hatte die Sprecherin eine Sperrung ab 16.25 Uhr angekündigt.

Ausgenommen von den Einschränkungen sind die S-Bahn-Linien S8 und S9 auf den Gleisen 1 und 2, deren Strecken außerhalb des vorgegebenen Radius verlaufen.

Wie lange der Hauptbahnhof gesperrt sein wird, ist noch unklar. Ohne Komplikationen könnte der Verkehr nach einer Stunde wieder anrollen. Andernfalls sei aber auch eine Sperrung von vier Stunden möglich, sagte die Bahn-Sprecherin.

Teil der Bundesstraße B43A gesperrt

Betroffen ist auch der Straßenverkehr: So musste nach Angaben der Stadt Hanau der Teilabschnitt der B43A zwischen den Anschlussstellen Wolfgang und Hanau Hafen gesperrt werden.

Weiterhin gesperrt wurden unter anderem der Industrieweg und der Alte Auheimer Weg. Autofahrende sollten den Bereich entsprechend ab 16 Uhr weiträumig umfahren.

Zuletzt mehrere Bombenfunde in Hanau

Im Mai waren auf einem ehemaligen Militärgelände an verschiedenen Tagen zwei 50 Kilogramm schwere Bomben gefunden und entschärft worden. Zuvor hatte es im März in Hanau zwei größere Bombenfunde gegeben.

Damals musste eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe kontrolliert gesprengt werden, wenige Tage später mussten wegen der Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe etwa 17.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

