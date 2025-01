In Hanau läuft die Evakuierung rund um den Hauptbahnhof. Mehr als 3.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, nachdem eine Weltkriegsbombe gefunden wurde. Auch der Hauptbahnhof wurde geräumt.

Bei der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Hanau geht es in die heiße Phase. Am Mittag läuft die Evakuierung des Gebiets rund um den Hauptbahnhof noch. Seit dem Morgen halten keine Züge mehr am Hauptbahnhof. Die Bombe sollte im Laufe des Mittags unscharf gemacht werden. Wann genau, darüber gibt es keine Infos.

Der Sprengkörper war am Dienstagnachmittag in der Güterbahnhofstraße nahe des Hauptbahnhofs gefunden worden.

Polizisten sperrten den Evakuierungsbereich in Hanau ab

Zugverkehr ruht während Entschärfung

Am Hauptbahnhof halten während der Entschärfung keine Züge mehr. Laut Bahn kommt es zu Einschränkungen auf den S-Bahn-Linien S8 und S9.

Betroffen sind außerdem die Regionalbahn RB51 (Frankfurt-Wächtersbach) und die Regionalexpress-Linien RE5 (Frankfurt-Bad Hersfeld), RE50 (Frankfurt-Fulda) sowie RE54 und RE55 (Frankfurt-Aschaffenburg).

Es komme zu Verspätungen, Umleitungen, Halt-, Teil- und Zugausfällen. Die Bahn rät, sich kurz vor Fahrtbeginn unter der Telefonnummer 069 / 244 457 10 oder auf der Internetseite bahn.de zu informieren.

Auch im Straßenverkehr muss mit Behinderungen gerechnet werden. Betroffen ist ein Abschnitt der B43 .

Die Stadt hofft, dass die Sperrungen bis mittags wieder aufgehoben werden können. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht.

Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Die Feuerwehr sorgt für leere Straßen im Evakuierungsradius in Hanau. Bild © Heiko Schneider/hr

Zudem müssen seit 9 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle ihre Häuser verlassen. Rund 3.300 Menschen sind betroffen.

"Hier zählen wir wieder auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger, die dann möglichst schnell nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können", sagte Stadträtin Isabelle Hemsley. Als Notunterkunft stehe die Main-Kinzig-Halle zur Verfügung.

Bombe bei Sondierung für neue Brücke entdeckt

Gefunden wurde der 250-Kilo-Blindgänger bei Sondierungsarbeiten auf der Baustelle der neuen Hauptbahnhofbrücke. Die alte Brücke war so marode, dass sie für den Verkehr gesperrt werden musste. Ein Teil wurde bereits Ende Dezember abgerissen. Die Fertigstellung der neuen Brücke ist für 2027 geplant.

Über alle Maßnahmen zur Entschärfung der Weltkriegsbombe wollen Stadt und Feuerwehr Hanau über ihre Internetseiten und Social-Media-Kanäle fortlaufend informieren. Zudem ist ein Bürgertelefon unter 06181/2950-2000 ansprechbar.

Bombenfund in Frankfurt vor einer Woche

Erst vor einer Woche war eine Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden worden. Für die Entschärfung mussten hunderte Anwohner ihre Wohnungen verlassen.