In Kassel muss heute eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt werden. Die Evakuierung des Sperrgebiets verzögert sich aktuell. Im Nah- und Fernverkehr wird es massive Einschränkungen geben. Und in der Stadt einen lauten Knall.

Wenige Stunden vor der Sprengung der Weltkriegsbombe in Kassel müssen Tausende Menschen ihre Wohnungen im betroffenen Gebiet verlassen. Die Evakuierung läuft seit dem Morgen, das aber stockend: Voraussichtlich würden die Maßnahmen bis 13 dauern, teilte die Stadt nun mit.

Im Laufe des Nachmittags soll die Bombe kontrolliert gesprengt werden. Bei der Sprengung sei mit einer lauten Explosion sowie Splitterflug zu rechnen. "Den Knall wird man im ganzen Stadtgebiet hören", sagte der Leiter des Kampfmittelräumdienstes, Alexander Majunke.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde am Donnerstag in einer Baugrube in Kassel-Rothenditmold entdeckt wurde. "Normalerweise sind Bomben etwa 250 Kilo schwer. Die Bombe hier hat entsprechend größere Auswirkungen." Der Blindgänger liegt nach Angaben der Stadt auf dem Gelände des Daimler-Werks auf dem Mercedesplatz.

Da einer der zwei Zünder der Bombe beschädigt sei, könne sie nicht problemlos entschärft werden, hieß es von der Stadt. Der Blindgänger soll daher mit 750 Tonnen Sand abgedeckt und gesprengt werden. Am Donnerstag waren bereits mehrere mit Sand beladene Lkw zu beobachten, die auf das Werksgelände fuhren.

Lkw brachten am Donnerstag tonnenweise Sand zum Fundort der Bombe. Bild © hr

Massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr

Zwischen 12 und 16 Uhr wird es zu deutlichen Beeinträchtigungen im Fernverkehr kommen, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Während der Sperrung könnten Fernverkehrszüge nicht in Kassel-Wilhelmshöhe halten und würden weitergeleitet. Betroffen seien die ICE/IC-Züge zwischen Frankfurt, Würzburg und Göttingen und der IC zwischen Hamm Westfalen und Erfurt. Die Zuggäste müssen demnach mit längeren Fahrzeiten rechnen, weil die Züge über die Umleitungsrouten fahren.

Der Bus- und Bahnverkehr rund um den Rothenberg, Wiener Straße und Wolfhager Straße wird der Stadt zufolge ab 12.00 Uhr eingestellt. "Es besteht kein Grund zur Panik", sagte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) dem hr.

Wann der Sperrbereich wieder freigegeben wird, steht noch nicht fest. Über ein Servicetelefon unter der Nummer 115 können sich Bürgerinnen und Bürger ab Freitagmorgen um 7 Uhr informieren.

Mehr als 7.500 Anwohner von Evakuierung betroffen

Für die Sprengung wurde ab Freitagmorgen um 9 Uhr eine Sperrzone mit einem Radius von 1.000 Metern eingerichtet. Mehr als 7.500 Anwohnerinnen und Anwohner müssen dafür ihre Häuser verlassen. Am Morgen gingen Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um zu kontrollieren, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen verlassen haben.

Die Feuerwehr geht von Tür zu Tür, um zu überprüfen, dass die Menschen ihre Wohnungen verlassen haben. Bild © Stefanie Küster(hr

Im Sperrbereich liegen unter anderem das Mercedes-Benz-Werk, das Marienkrankenhaus, Schulen, eine Kita, eine Kleingartenanlage sowie Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Die Polizei hat nach Angaben der Stadt am Freitagmorgen mit Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert. das betroffene Gebiet zu verlassen.

Für die Evakuierung sind laut Stadt drei Stunden eingeplant. Danach beginnen die Vorbereitungen für die Sprengung durch den Kampfmittelräumdienst. Unter anderem müsse die Bombe dazu auch verlagert werden. Hierfür seien nochmal mindestens zwei Stunden einzuplanen.

Für Menschen, die während der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder anderswo unterkommen können, gibt es vier Betreuungsstellen:

In der Heinrich-Schütz-Schule,

im Wilhelmsgymnasium,

in der Elisabeth-Knipping-Schule,

in der documenta-Halle

Einsatzkräfte vor einer Schule, die heute als Notunterkunft dient. Bild © Stefanie Küster /hr

Marienkrankenhaus bereitet Evakuierung vor

Im nahegelegenen Marienkrankenhaus liefen am Donnerstag bereits die Vorbereitungen für die anstehende Evakuierung. "Wir müssen nur die dem Fundort zugewandten Gebäudeteile räumen", sagte der Ärztliche Direktor Thomas Lüsebrink am Abend dem hr. Die aktuell rund 150 Patienten könnten allesamt in anderen Bereichen der Klinik - dem sogenannten Sprengschatten - untergebracht werden. Verlegungen in andere Krankenhäuser seien nicht nötig.

Sämtliche für Freitag geplanten Operationen wurden bereits abgesagt. Die OP-Säle werden für die Unterbringung der Intensivpatienten benötigt, wie Lüsebrink erläuterte. "Geplante Entlassungen von Patienten werden bereits vorgezogen", so der Ärztliche Direktor weiter.