Bombe in Kassel kurz vor Mitternacht erfolgreich entschärft

1.500 Anwohner können in Wohnungen zurückkehren

Die Weltkriegsbombe in der Kasseler Innenstadt ist um kurz vor Mitternacht entschärft worden. Probleme gab es dabei zwischenzeitlich nur mit einem eingerosteten Zünder. Die Anwohner, die bis zum Abend eine Sperrzone verlassen mussten, konnten in ihre Wohnungen zurück.

Auf einer Großbaustelle an der Ecke Fünffensterstraße/Ständeplatz in der Kasseler Innenstadt stießen Arbeiter am Mittwochvormittag auf eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprengkörper war laut Feuerwehr etwa 70 Zentimeter lang und 114 Kilogramm schwer. Die Spezialisten des Kampfmittelräumdiensts machten sich bereit.

Die Karte zeigt die Sperrzone um den Bombenfundort in Kassel. Bild © Feuerwehr Stadt Kassel

Rund 1.500 Anwohner betroffen

Die Entschärfung begann gegen 21.20 Uhr, wie die Polizei auf Twitter mitteilte, und endete knapp zweieinhalb Stunden später. Um kurz vor Mitternacht twitterte die Pressestelle der Stadtverwaltung: "Die Bombe ist entschärft." Nach Auskunft der Feuerwehr verfügte die Bombe über zwei Zünder, von denen einer nicht frei zugänglich war. Ein Zünder war festgerostet. Um 23.47 Uhr hatten die Bombenentschärfer ihren Auftrag erfüllt.

Stadt Kassel @StadtKassel Die Bombe ist entschärft. Die Evakuierung wird beendet, der Sperrberrich aufgehoben. Die Anwohner können zurück in ihre Wohnungen. (emr) #notfallks

Bis 19 Uhr hatte die Polizei eine Sperrzone mit einem Radius von 350 Metern rund um die Fundstelle eingerichtet. Rund 1.500 Anwohner mussten den Bereich verlassen. Laut Polizei lief auch dabei alles problemlos. In der Stadthalle wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Nach Angaben der Stadtverwaltung hielten sich gegen 22.45 Uhr 210 Menschen dort auf.

Rathaus in der Sperrzone

Rund um den Ständeplatz befinden sich viele Geschäfte, aber auch Wohnungen. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr war ebenfalls von der Sperrung betroffen. In der Sperrzone lag auch das Kasseler Rathaus.