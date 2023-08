In Kassel muss heute eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt werden. Tausende Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Krankenhaus liegt im Sperrbereich.

Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die am Donnerstag in einer Baugrube in Kassel-Rothenditmold entdeckt wurde, soll am Freitag kontrolliert gesprengt werden. Der Blindgänger liegt nach Angaben der Stadt auf dem Gelände des Mercedes-Benz-Werks.

Da einer der zwei Zünder der Bombe beschädigt sei, könne sie nicht problemlos entschärft werden, hieß es von der Stadt. Der Blindgänger soll daher mit 750 Tonnen Sand abgedeckt und gesprengt werden. Dabei wird es laut Stadt zu einem lauten Explosionsgeräusch kommen. Am Donnerstag waren bereits mehrere mit Sand beladene Lkw zu beobachten, die auf das Werksgelände fuhren.

Lkw brachten am Donnerstag tonnenweise Sand zum Fundort der Bombe. Bild © hr

Mehr als 7.500 Anwohner von Evakuierung betroffen

Für die Sprengung wird ab Freitagmorgen um 9 Uhr eine Sperrzone mit einem Radius von 1.000 Metern eingerichtet. Mehr als 7.500 Anwohnerinnen und Anwohner müssen dafür ihre Häuser verlassen. Im Sperrbereich liegen unter anderem das Mercedes-Benz-Werk, das Marienkrankenhaus, Schulen, eine Kita, eine Kleingartenanlage sowie Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Die Polizei wird nach Angaben der Stadt am Freitagmorgen mit Lautsprecherdurchsagen dazu auffordern, das betroffene Gebiet zu verlassen.

Für Menschen, die während der Evakuierung nicht bei Verwandten, Freunden oder anderswo unterkommen können, gibt es vier Betreuungsstellen:

In der Heinrich-Schütz-Schule,

im Wilhelmsgymnasium,

in der Elisabeth-Knipping-Schule,

in der documenta-Halle

Einsatzkräfte vor einer Schule, die heute als Notunterkunft dient. Bild © Stefanie Küster /hr

Bus und Bahn fahren nicht wie gewohnt

Die Wolfhager Straße wird zwischen Zentgrafenstraße und Mombachstraße ab 9 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch Busse und Straßenbahnen werden während der Sperrung nicht durch den Sicherheitsbereich fahren. "Es besteht kein Grund zur Panik", sagte Kassels Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) dem hr.

Wann der Sperrbereich wieder freigegeben wird, steht noch nicht fest. Über ein Servicetelefon unter der Nummer 115 können sich Bürgerinnen und Bürger ab Freitagmorgen um 7 Uhr informieren.

Marienkrankenhaus bereitet Evakuierung vor

Im nahegelegenen Marienkrankenhaus liefen am Donnerstag bereits die Vorbereitungen für die anstehende Evakuierung. "Wir müssen nur die dem Fundort zugewandten Gebäudeteile räumen", sagte der Ärztliche Direktor Thomas Lüsebrink am Abend dem hr. Die aktuell rund 150 Patienten könnten allesamt in anderen Bereichen der Klinik - dem sogenannten Sprengschatten - untergebracht werden. Verlegungen in andere Krankenhäuser seien nicht nötig.

Sämtliche für Freitag geplanten Operationen wurden bereits abgesagt. Die OP-Säle werden für die Unterbringung der Intensivpatienten benötigt, wie Lüsebrink erläuterte. "Geplante Entlassungen von Patienten werden bereits vorgezogen", so der Ärztliche Direktor weiter.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars