Bombe in Wiesbaden erfolgreich entschärft

Die Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Bierstadt ist erfolgreich entschärft worden. Die Sperrung der Bundesstraße 455 wurde aufgehoben. Knapp 3.000 Anwohner hatten wegen des Einsatzes ihre Häuser verlassen müssen.

Sprengstoff-Experten haben am Donnerstag in Wiesbaden-Bierstadt eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft. Gegen 18.30 Uhr sei die Bombe entschärft gewesen, teilte die Stadt mit. Weil die Evakuierungsmaßnahmen vorzeitig abgeschlossen waren, konnten die Fachleute die ursprünglich für 19 Uhr angesetzte Entschärfung um eine Stunde vorziehen.

Für die Entschärfung war ein Bereich von 700 Metern rund um den Fundort der 250-Kilo-Splitterbombe geräumt worden. Mehr als 2.800 Anwohner hatten bis 13 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

Der Evakuierungsbereich für die Bombenentschärftung in Wiesbaden-Bierstadt Bild © Stadt Wiesbaden

Derzeit müssen sie sich mit der Rückkehr in ihre Häuser noch ein wenig gedulden, wie ein Sprecher sagte. Die Sperrung der B455, die an der Fundstelle vorbeiführt, sei indes wieder aufgehoben worden.

Helfer bringen die Senioren aus der Sperrzone. Bild © picture-alliance/dpa

"Die Evakuierung verlief ohne Zwischenfälle", hatte der Sprecher der Stadt am frühen Nachmittag dem hr gesagt. Ab etwa 13.30 Uhr kontrollierte die Polizei die Sperrzone und klopfte an alle Türen. Auch zwei Altersheime mit insgesamt etwa 240 Bewohnern und ein Kindergarten lagen im betroffenen Bereich. Am Morgen wurden Senioren, die die Heime nicht mehr aus eigener Kraft verlassen können, mit einem Transport aus der Sperrzone gebracht, die Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Angehörigen unterkommen konnten, wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet, teilte die Feuerwehr mit. Die Stadt Wiesbaden hat eine Karte des Evakuierungsbereiches erstellt .

Zwei Methoden zur Entschärfung

Der Kampfmittelräumdienst war mit einem sechs Personen starken Team vor Ort. "Wir haben nicht vor, die Bombe zu sprengen, es wird auf jeden Fall eine Entschärfung geben", sagte Sprengmeister René Bennert im Vorfeld dem hr. Dazu sollte zunächst eine sogenannte Raketenklemme eingesetzt werden. Sie wird auf den Zünder aufgesetzt und dreht diesen per Fernzündung aus der Bombe heraus.

Alternativ sollte der Zünder mit einem Wasserstrahl abgeschnitten werden. Welche der Methoden zum Einsatz kam, war zunächst nicht bekannt.

Die Sperrzone wurde extra groß gewählt, weil es sich bei dem Blindgänger laut Bennert um eine Splitterbombe handelte, die noch 120 Kilogramm Sprengstoff in sich trug. Entdeckt worden war die Bombe bei vorbereitenden Arbeiten in einem potenziellen Neubaugebiet, wie Stadtsprecher Ralf Munser sagte.

250-Kilo Bombe im Frankfurter Main

Auch in der Frankfurter Innenstadt ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Auch sie wiegt 250 Kilogramm und liegt im Main. Sie soll allerdings erst am Sonntag entschärft werden.

