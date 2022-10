Mögliche Sprengung am Mittwoch

Bei Bauarbeiten am Rebstock-Park, unweit der Frankfurter Messe, ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie muss womöglich kontrolliert gesprengt werden.

Audiobeitrag Audio Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in Frankfurt entdeckt Audio Eine Bombe auf einer Baustelle (Symbolbild) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Der Fundort des Blindgängers liegt in der Angelika-Machinek-Straße am Frankfurter Rebstock-Park, wie die Polizei dem hr am Montagnachmittag mitteilte. Das Gelände im Westen der Stadt befindet sich einen Steinwurf von der Messe sowie der angrenzenden A648 entfernt.

Nach derzeitigen Planungen soll die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die den Angaben zufolge ein Gewicht von rund 500 Kilo besitzt, am Mittwoch kontrolliert gesprengt werden. Experten des Kampfmittelräumdienstes haben sich vor Ort ein Bild gemacht.

Bombe soll mit Container geschützt werden

Um zu vermeiden, dass die Bombe unkontrolliert hoch geht, soll sie bis zur Sprengung mit einem Container geschützt werden, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Möglicherweise werde sie auch einige hundert Meter weiter bewegt, um die Evakuierungszone von der Wohnbebauung weg zu verschieben.

In welchem Umkreis der Bereich um die Bombe geräumt werden muss, steht noch nicht fest. Fest steht nach Angaben der Autobahn GmbH bereits, dass die A648 vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden wird.