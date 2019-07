Bomben-Entschärfung in Frankfurt läuft

Blindgänger mit 145 Kilogramm Sprengstoff Bomben-Entschärfung in Frankfurt läuft

Die Polizei hat die Sperrzone im Frankfurter Ostend für geräumt erklärt. Der Kampfmittelräumdienst hat mit der Entschärfung der Bombe begonnen. Je schneller er damit fertig wird, desto eher können 16.500 Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Entschärfung der 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Frankfurter Ostend hat am Sonntagmittag begonnen. Fachleute des Kampfmittelräumdiensts versuchen, den Sprengkörper unschädlich zu machen. (Alle aktuellen Entwicklungen können Sie im Liveticker verfolgen.)

"Wir haben dafür etwa vier Stunden eingeplant", sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst am Morgen. Bennert soll zusammen mit einem Kollegen den Sprengkörper unschädlich machen. Dabei wollen sie beide Zünder der Bombe ferngesteuert mit einer Wasserstrahlschneidanlage aus der Bombe heraustrennen.

Eine besondere Herausforderung sei, dass die Zünder stark deformiert seien, sagte Bennert zu erwartbaren Problemen. Eine kontrollierte Sprengung der US-amerikanischen Bombe solle es aber definitiv nicht geben.

Evakuierung verlief nach Plan

Um 12.07 Uhr twitterte die Polizei Frankfurt, die Evakuierung der Sperrzone zwischen Innenstadt, Ostend und Sachsenhausen sei abgeschlossen, die letzten Krankentransporte aus der Sperrzone liefen allerdings noch. Betroffen waren rund 16.500 Menschen, die bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben sollten.

Eine Polizeisprecherin zeigte sich rund zwei Stunden nach Einrichtung der Sperrzone zufrieden: "Bislang läuft es wirklich sehr gut. Wenn wir Leute antreffen, dann sind die schon im Begriff zu gehen." Bei der großen Evakuierung nach einem Bombenfund im Frankfurter Westend im Herbst 2017 mit rund 70.000 Betroffenen hatten Menschen, die ihre Wohnungen in der Sperrzone auch Stunden nach dem angekündigten Termin noch nicht verlassen hatten, für erhebliche Verzögerungen gesorgt.

Auch die Feuerwehr äußerte sich zufrieden mit dem Verlauf der Evakuierung. Einsatzkräfte halfen am Sonntagvormittag gehbehinderten Bewohnern der Sperrzone, diese zu verlassen. Von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren rund 700 Leute im Einsatz. Die Polizei sprach von mehreren hundert Beamten, die vor Ort ihren Dienst taten.

Der Blindgänger mit 145 Kilogramm Sprengstoff war vor fast zwei Wochen bei Bauarbeiten in der Nähe der Europäischen Zentralbank gefunden worden. Weil die Bombe an ihrem Fundort stabil liegt, musste sie nach Einschätzung des Kampfmittelräumdiensts nicht umgehend unschädlich gemacht werden.

Schon am Samstagmorgen hatten Feuerwehr und Rettungsdienste die ersten Bewohner eines Pflegeheim verlegt, das im Evakuierungsgebiet liegt. Helfer brachten dabei unter anderem 25 Wachkomapatienten in andere Heime und Krankenhäuser. "Die Verlegung ist problemlos angelaufen", sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Sperrzone liegen auch drei Altenwohnanlagen.

Wegen der anstehenden Bombenentschärfung müssen Nah-, Regional- und Fernzüge Umwege fahren, einige Straßenbahnenlinien stellen den Verkehr ein und auch Passagiere am Flughafen Frankfurt müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Alles Wissenswerte erfahren Sie in unseren FAQ zur Evakuierung.

Sendung: hr1, 07.07.2019, 10 Uhr