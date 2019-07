Evakuierung, Umleitungen und Absperrungen: Rund 16.500 Menschen müssen in Frankfurt ihre Wohnungen verlassen, weil am Nachmittag nahe der EZB eine Weltkriegsbombe entschärft wird. Verfolgen Sie das aktuelle Geschehen bei uns im Liveticker.

+++ Bombe mit 145 Kilogramm Sprengstoff +++

8.29 Uhr: Hier ein paar Infos zur Bombe: Es handelt sich um eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Die US-amerikanische Fliegerbombe lag an ihrem Fundort stabil, daher musste sie nicht unmittelbar nach ihrer Entdeckung entschärft werden. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt hat der Sprengkörper zwei mechanische Zünder an Kopf und Heck.

Der Sprengstoffanteil sei mit 145 Kilogramm zwar etwas geringer als bei anderen Sprengbomben, aber dafür gebe es bei dieser Bombe mehr Splitter. Voraussichtlich soll die Bombe mit einer Wasserstrahl-Schneideanlage unschädlich gemacht werden. Da der Blindgänger kopfüber im Boden steckt, könnte es schwierig werden, an den Kopfzünder zu gelangen. "Gesprengt wird definitiv nicht", betonte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst heute Morgen.

+++ Sperren errichtet, Polizei durchsucht Gebiet +++

8.14 Uhr: Die Polizei durchkämmt die Häuser im Sperrgebiet und klopft an Türen. Alle Betroffenen müssen die Sperrzone verlassen. "Hört bitte auf unsere Durchsagen", twitterten die Einsatzkräfte.

Rund um das betroffene Gebiet sind Straßensperren errichtet. Die Polizei ist mit Lautsprecherwagen unterwegs, um mögliche verbliebene Anwohner zu informieren.

+++ Ausweichquartier am Zoo +++

8.10 Uhr: Der Frankfurter Zoo bleibt heute geschlossen. Im dortigen Gesellschaftshaus können aber jene Anwohner unterkommen, die kein anderes Ausweichquartier haben. Wir werden dort später vorbeischauen und berichten. Die betroffenen Menschen haben übrigens auch freien Eintritt in die Städtischen Museen und in den Palmengarten.

+++ Polizei prüft Sperrgebiet +++

8.00 Uhr: Die Polizei wird nun damit beginnen, die Sperrzone zu durchkämmen. Es muss sichergestellt sein, dass sich außer den Sprengstoffexperten dort niemand mehr aufhält. Auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera soll zum Einsatz kommen. Wenn alles glatt läuft, so hoffen die Einsatzkräfte, wird die Entschärfung der Bombe bis 18 Uhr abgeschlossen sein. Vielleicht sogar früher – vorausgesetzt, es läuft alles nach Plan. Sobald es eine offizielle Freigabe gibt, können Anwohner zurück in ihre Wohnungen.

Die Polizei hat sich an der Sperrzone positioniert Bild © Michelle Goddemeier (hr)

+++ Hier liegt die Bombe +++

7.51 Uhr: Ein aktuelles Foto zeigt den Fundort der Bombe. Sie wurde vor zehn Tagen bei Bauarbeiten im Frankfurter Ostend entdeckt.

Hier liegt die Weltkriegsbombe Bild © Michelle Goddemeier (hr)

+++ Patienten aus Sperrzone gebracht +++

7.40 Uhr: Noch gut 20 Minuten, dann sollen alle Betroffenen die Sperrzone verlassen haben. Bereits gestern wurden erste Bewohner aus einem Pflegeheim verlegt. Einsatzkräfte brachten unter anderem 25 Wachkomapatienten in andere Heime und Krankenhäuser. "Die Verlegung ist problemlos angelaufen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Bilder der Aktion sehen Sie im hessenschau-Video:

+++ Fragen und Antworten +++

7.30 Uhr: Wo bekomme ich Hilfe? Was soll ich von zuhause mitnehmen? Was mache ich mit meinem Haustier? Was bedeutet es, die Wohnung "urlaubsreif" zu verlassen? Fragen und Antworten zur Bomben-Entschärfung haben wir hier zusammengetragen.

+++ Nah- und Fernverkehr, Straßen und Flughafen betroffen +++

7.26 Uhr: Die Bomben-Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr der Bahn. Fernzüge umfahren das Gebiet auf anderen Strecken, dabei kann es einer Bahnsprecherin zufolge zu Verspätungen bis zu 45 Minuten kommen. Mehrere S-Bahnen, Straßenbahnen und Busse werden entweder umgeleitet oder fahren nur bis zu bestimmten Haltestellen. Über Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren RMV und VGF . Es werden auch Abschnitte von Bundesstraßen gesperrt – und auch der Flughafen ist betroffen: Je nach Windrichtung sind Starts oder Landungen erschwert.

Beim öffentlichen Nahverkehr kommt es am Sonntag zu Einschränkungen. Bild © Michelle Goddemeier

+++ Polizei: "Zusammen schaffen wir das" +++

7.09 Uhr: Auch die Polizei erinnert alle Betroffenen, bis 8 Uhr das Sperrgebiet zu verlassen. "Helft bitte mit", schrieben die Einsatzkräfte auf Twitter . Gemeinsam sei der Einsatz erfolgreich zu meistern.

Die Polizei wird ab 8 Uhr die Sperrzone durchkämmen. Bild © Katharina Schol (hr)

+++ Zoo bleibt zu +++

7.04 Uhr: Bleiben wir noch kurz beim Zoo, von dort haben wir gerade ein aktuelles Foto zur Evakuierungsaktion reinbekommen. Der Zoo liegt zwar nicht im Sperrgebiet, bleibt aber trotzdem dicht. Die Tiere im südlichen Teil – etwa die Giraffen, Okapis und Menschenaffen – werden in ihre Häuser und Ställe gebracht. "Den gesamten Zoo mit allen Tieren in so kurzer Zeit zu evakuieren wäre unmöglich gewesen", sagte eine Zoo-Sprecherin.

Hier verläuft die Sperrzone: Einsatzfahrzeuge am Frankfurt Zoo Bild © Anne-Katrin Hochstrat (hr)

+++ Sperrzone: Auch EZB und Zoo betroffen +++

6.56 Uhr: Im Frankfurter Ostend wird eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe entschärft. Der Blindgänger aus US-amerikanischen Beständen war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen richteten die Behörden rund einen Kilometer rund um den Fundort eine Sperrzone ein. Sie reicht von der südlichen Grenze des Zoos bis nach Sachsenhausen, zieht sich bis zum Osthafen und endet im Westen an der Ignatz-Bubis-Brücke. In der Sperrzone befindet sich unter anderem die Europäische Zentralbank. Wichtig für die Ausflugsplanung: auch der Frankfurter Zoo bleibt heute geschlossen. Auf einer interaktiven Karte der Frankfurter Feuerwehr können Sie sich den genauen Verlauf der Sperrzone anschauen.

+++ Einsatzkräfte wollen Verzögerungen vermeiden +++

6.40 Uhr: Die Frankfurter Feuerwehr ruft die Betroffenen auf, den Evakuierungsbereich pünktlich bis 8 Uhr zu verlassen. "Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte, damit es nicht zu Verzögerungen kommt", teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Bei der großen Evakuierungsaktion im September 2017 hatten renitente Anwohner den Zeitplan durcheinandergewirbelt, heute sind allerdings deutlich weniger Menschen betroffen.

+++ 16.500 Menschen betroffen +++

6.30 Uhr: Rund 16.500 Menschen müssen bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Wenn die Polizei sichergestellt hat, dass sich tatsächlich niemand mehr im gesperrten Gebiet aufhält, können die Experten des Kampfmittelräumdienstes mit der eigentlichen Entschärfung beginnen. Diese ist für die Zeit zwischen 12 und 18 Uhr geplant. Fragen und Antworten zur Evakuierungsaktion finden Sie hier.

Der Fundort der Weltkriegsbombe ist nahe der Europäischen Zentralbank (EZB) im Ostend. Bild © Michael Seeboth (hr)

Guten Morgen

Nach tagelanger Vorbereitung soll heute in Frankfurt eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden – wir begleiten die große Evakuierungsaktion hier im Liveticker. Herzlich Willkommen!

