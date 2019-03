Eine Bombendrohung an der Europaschule Obersberg am Freitag in Bad Hersfeld war ein Streich von Jugendlichen, teilte die Polizei am Montag mit.

Am Samstag hätten sich fünf Schüler im Alter von 17 Jahren in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizei gemeldet. Das Ganze sei ein Spaß gewesen, sie hätten Mädchen erschrecken wollen, sagten sie aus.