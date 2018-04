1.400 Frankfurter müssen am Mittwochabend noch einmal ihre Wohnungen verlassen. Denn im ersten Versuch misslang die Entschärfung einer Weltkriegsbombe. Und vielleicht steckt im Boden noch ein Sprengsatz.

Die Weltkriegsbombe im Frankfurter Stadtteil Seckbach konnte in der Nacht zum Mittwoch nicht wie geplant entschärft werden. "Der erste Versuch ist gescheitert", sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein erneuter Entschärfungsversuche wurde für den Mittwochabend angesetzt.

Zünder sitzt zu fest

Die Entschärfung konnte nach Feuerwehrangaben trotz intensiver Bemühungen des Kampfmittelräumdienstes nicht erfolgreich beendet werden, weil der Zünder zu fest sitzt und sich nicht entfernen lässt. Für den neuen Versuch werde daher ein Spezialgerät benötigt.

Bei dem ersten Versuch kam eine sogenannte Raketenklemme zum Einsatz. Mit dem Gerät wurde auch im vergangenen September die tonnenschweren Bombe nahe dem Uni-Gelände unschädlich gemacht. Beim zweiten Versuch will der Kampfmittelräumdienst hingegen ein Wasserschneidgerät benutzen.

Hinweise auf zweite Bombe

Die 50 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten für den Riederwaldtunnel im Osten Frankfurts in zweieinhalb Metern gefunden worden. Sie lag auf einem Gelände zwischen der Borsigallee und der Wächtersbacher Straße.

Offen bleibt weiterhin, ob unter dem Sprengkörper noch eine zweite Bombe liegt. Dafür gebe es Hinweise, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Um Gewissheit zu haben, müsse die erste Bombe aber zunächst entschärft und weggeräumt werden. Sollte sich der Verdacht bestätigen, kann es laut Feuerwehr zu weiteren Evakuierungen in den Folgetagen kommen.

"Zustand stabil"

Die etwa 1.400 Menschen, die für den ersten Entschärfungsversuch ihre Wohnungen verlassen mussten und bis tief in die Nacht teils in Betreuungsstellen ausharrten, konnten vorerst wieder nach Hause zurückkehren. "Derzeit befindet sich die Bombe in einem sicheren und stabilen Zustand, so dass die Evakuierungsmaßnahmen vorübergehend unterbrochen werden", teilte die Feuerwehr mit.

Die nächste Evakuierung solle am Mittwoch um 18 Uhr beginnen und um 21 Uhr abgeschlossen sein, damit die Entschärfung um 23 Uhr starten kann. Schon am Dienstagabend war das Gebiet um den Fundort in einem Radius von 400 Metern evakuiert werden. "Zum Glück ist dort viel Industrie", sagte der Sprecher zu den Auswirkungen auf die Wohnbevölkerung.

Bürgertelefon und interaktive Notfallkarte

Wer seine Wohnung nicht alleine verlassen kann, wird weiterhin aufgerufen, das unter der Rufnummer 212111 freigeschaltete Bürgertelefon anzurufen, um einen Kranken- oder Behindertentransport zu organisieren. Auch die Betreuungsstellen bleiben für die erneute Evakuierung in Betrieb.

Auf einer interaktiven Karte hat die Feuerwehr den betroffenen Bereich eingezeichnet. Anwohner können über die Adresssuche (oben rechts) sehen, ob ihre Wohnung im Evakuierungsradius liegt.

Busse und U-Bahnen eingeschränkt

Im Nahverkehr sind erneut Einschränkungen bei U-Bahnen und Bussen zu erwarten. "Von 21 Uhr an enden alle Züge der Linie U4 an der Seckbacher Landstraße, alle U7 an der Schäfflestraße", teilte die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ am Mittwochnachmittag mit. "Ab 23 Uhr verkehrt auch die Linie U4 bis Schäfflestraße."

Auch zwei Buslinien seien betroffen: Die Linie 44 verkehre von 21 Uhr an zwischen Friedhof Fechenheim, Mainkur Bahnhof und Enkheim, der Nachtbus n5 fahre über Hanauer Landstraße und Ratsweg.

Erfahrung mit Weltkriegsbomben

Die Frankfurter sind erfahren mit Weltkriegsbomben. Erst im Februar war im Stadtteil Gallus ebenfalls eine 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Damals mussten 9.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Auch die Hallen des Frankfurter Messegeländes waren teilweise betroffen.

Im vergangenen September wurde nach dem Fund einer tonnenschweren Bombe nahe des Uni-Campus die bisher größte Evakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland angeordnet. Mehr als 60.000 Frankfurter mussten vorübergehend aus ihren Wohnungen. Auch mehrere Kliniken und Altenheime mussten geräumt werden, darunter die größte Entbindungsklinik der Stadt.