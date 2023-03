In Hanau ist erneut eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der britische 500-Kilo-Sprengkörper im Stadtteil Nordwest soll am Sonntag entschärft werden. Rund 17.000 Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Schon wieder ein Bombenfund in Hanau. Im Stadtteil Nordwest ist der 500 Kilogramm schwere britische Blindgänger am Donnerstag auf einer Baustelle auf dem Teichwegareal in der Rosenau gefunden worden, wie die Stadt am Abend mitteilte .

Der Kampfmittelräumdienst will die Bombe am Sonntag entschärfen. Von ihr gehe "aktuell keine Gefahr aus, daher entschärfen wir sie auch erst am Sonntag", sagte Sprengstoff-Experte Alexander Majunke laut Stadt. Die Bombe liege in etwa drei Meter Tiefe und habe einen sogenannten Heckaufschlagzünder, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Dieser lasse sich normalerweise gut entschärfen, daher seien die Experten zuversichtlich, dass alles glatt läuft.

Evakuierungsradius mit "Sprengschatten"

Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sagte, mit der Evakuierung solle am Sonntag um 9 Uhr begonnen werden. Der Krisenstab legte einen etwa ein Kilometer großen Radius um die Fundstelle fest, der zahlreiche Straßen und Einrichtungen betrifft: das Vinzenz-Krankenhaus sowie die Altenheime Martin-Luther, Stadtteilzentrum an der Kinzig, Elisabethenhaus, Domicil Nordstraße und Wohnstift Lortzingstraße. Etwa 17.000 Menschen sind von der Evakuierung (ab 9 Uhr) betroffen. Alle Straßen und Hausnummer finden Sie hier .

Während der Radius der Sperrungen an der östlichen Seite rund ist, gibt es im Westverlauf Zacken im Kreis. "Der Radius ist nicht zirkelgenau", erklärte Kaminsky, "dort, wo es sogenannte Sprengschatten gibt, können wir geringere Distanzen verantworten." Da die Bombe an einem Gebäuderiegel liege, sei der Evakuierungsabstand in westlicher Richtung entsprechend kleiner. Nun sei es entscheidend, die Zeit bis Sonntag für die Vorbereitung einer möglichst reibungslosen Evakuierung zu nutzen.

Evakuierungsradius zur Bombenentschärfung in Hanau-Nordwest Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

Kaminsky appellierte an die Betroffenen, kooperativ und konstruktiv mitzumachen, "damit wir rasch mit der Entschärfung der Bombe beginnen können und alle wieder schnell zurückkehren können, auch die Patienten aus dem Krankenhaus".

Konzert abgesagt, Schwimmbad geschlossen

Alle Fern- und Regionalzüge werden nach Angaben der Deutschen Bahn ab 12 Uhr über Offenbach umgeleitet. Im Nahverkehr auf der Strecke Hanau-Frankfurt werden dann bis zum Ende der Entschärfung die Haltestellen Maintal-Ost, Maintal-West, Mainkur und Wilhelmsbad nicht angefahren. In der Stadt werden zahlreiche Buslinien umgeleitet oder entfallen , Haltestellen innerhalb des Sperrbereichs werden nicht angefahren. Nach Angaben der Stadt muss im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Verspätungen im Busverkehr gerechnet werden.

Alle Gottesdienste im Evakuierungsgebiet entfallen. Das Heinrich-Fischer-Schwimmbad bleibt geschlossen. Ein für Sonntagabend geplantes Konzert im Congress Park Hanau wurde abgesagt.

Kontrollierte Sprengung vor einer Woche

Erst vor gut einer Woche mussten rund 16.000 Hanauerinnen und Hanauer ihre Wohnungen verlassen, nachdem eine 250-Kilo-Fliegerbombe nahe der Innenstadt gefunden worden war. Es kam zu Verzögerungen, weil die Entschärfung nicht funktionierte - die Bombe musste kontrolliert gesprengt werden.

