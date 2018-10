Im Frankfurter Europaviertel nahe der Messe ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der für 23 Uhr geplante Beginn der Entschärfung verzögert sich weiter. Rund 16.000 Menschen mussten dafür ihre Wohnungen verlassen.

Die Entschärfung der Weltkriegsbombe lässt auf sich warten - nun kann frühestens ab 00.00 Uhr statt 23.00 Uhr mit den Arbeiten begonnen werden, wie ein Polizeisprecher dem hr auf Nachfrage sagte. Ursache sei, dass noch einige hilfsbedürftige Personen aus der Sperrzone gebracht werden müssten. Aber es seien auch noch andere Personen in dem Gefahrengebiet angetroffen worden, die die Evakuierungsmaßnahmen hinauszögerten, wie die Polizei twitterte.

Die 125-Kilo-Bombe wurde am Montag bei Bauarbeiten auf einem Gelände in der Europa-Allee im Europaviertel im Frankfurter Gallus nahe der Messe gefunden. Es handelt sich laut Kampfmittelräumdienst um eine US-Fliegerbombe. Sie soll in der Nacht zum Dienstag entschärft werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Betroffen sind rund 16.000 Anwohner. Sie sollten bis 20 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Gesperrt wurde ein Bereich im Umkreis von 700 Metern. Ursprünglich sollte die Evakuierung um 23 Uhr beginnen. Als voraussichtliches Ende hatte die Feuerwehr 1 Uhr angegeben.

"Der Zünder sieht erst einmal in Ordnung aus", sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst dem hr. "Ob es kompliziert wird, wird sich zeigen." Eine weitere Herausforderung sei, dass die Anwohner ihre Wohnung rechtzeitig verlassen müssten, wie Bomben-Entschärfer Dieter Schwetzler erläuterte. "Ich kann nur an die Vernunft der Leute appellieren, sonst gibt es Verzögerungen - und das ist für alle Beteiligten nicht gut."

Die Frankfurter Feuerwehr informiert über die Evakuierung laufend unter feuerwehr-frankfurt.de und veröffentlichte folgende Notfallkarte. Anwohner können per Eingabe ihrer Adresse (rechts oben) sehen, ob ihre Wohnung innerhalb des Evakuierungsgebiets liegt.

Behinderungen im Bahnverkehr

Innerhalb des Evakuierungsgebiets verläuft eine Bahnstrecke. Laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sind die S-Bahnen S3, S4, S5 und S6 betroffen. Auf diesen Strecken sollte ab 19 Uhr der Halt "Frankfurt Messe" entfallen.

Ab 22.30 Uhr sollte die Strecke zwischen "Frankfurt Galluswarte" und "Frankfurt West" gesperrt sein, sodass diese Stationen zusätzlich entfallen. Die S6 fährt aus Richtung Norden nur bis Frankfurt West. Die S3, S4 und S5 werden umgeleitet. Weitere Infos gibt es auf rmv.de und auf bahn.de (Aktuelle Verkehrsmeldungen, Filter: Hessen, Regionalverkehr).

Auch verschiedene Regionalzüge sind nach Angaben der Deutschen Bahn betroffen, weil die Strecke im Bereich des Westbahnhofs ab etwa 22 Uhr gesperrt wird. Die RE30, RB40/41 in Richtung Gießen werden über Hanau umgeleitet.

Evakuierungsplan und Tipps für Anwohner

Nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt sollen die Evakuierung und die Entschärfung wie folgt ablaufen:

Der Evakuierungsbereich sollte am Montag bis 20 Uhr geräumt sein. Wer kann, soll den Bereich selbstständig verlassen. Die Entschärfung sollte nach Angaben der Feuerwehr bis 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag abgeschlossen sein. Hilfsbedürftige Menschen, die einen Kranken- oder Behindertentransport benötigen, können sich am Bürgertelefon unter der Telefonnnummer 069/212-111 melden.

Ab 21 Uhr kontrolliert die Polizei die evakuierten Bereiche. Zwischen 23 und 1 Uhr soll die Bombe entschärft werden. Dabei kann es mehrfach zu Knallgeräuschen kommen, die aber ungefährlich sind. Das Ende der Evakuierung wird ebenfalls über die Internetseite der Feuerwehr bekannt gegeben.

Mitnehmen sollen die Betroffenen wichtige persönliche Dokumente, wie zum Beispiel Personalausweis, Medikamente, Führerschein oder medizinische Unterlagen. Da die Sperrung der Evakuierungszone einige Stunden dauern wird, sollte auch an Verpflegung wie Babynahrung und geeignete Kleidung gedacht werden.

Beim Verlassen der Wohnung sollten die Fenster geschlossen sein, Rollläden heruntergelassen werden und Eingangstüren abgeschlossen werden.

Eine Betreuungsstelle wurde in der Messehalle 5 eingerichtet. Zugang ist ab 19.15 Uhr über das Tor Ost, Nähe Skyline Plaza, möglich. Parkplätze stehen nicht zur Verfügung.

Haustiere sollen möglichst zu Hause gelassen werden, aber mit ausreichend Futter versorgt werden.

Im September 2017 riesige Evakuierungs-Aktion

Ende September 2017 hatte ein Bombenfund im Frankfurter Westend für die größte Evakuierung der deutschen Nachkriegsgeschichte gesorgt: Rund 60.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, damit der Blindgänger mit 1,4 Tonnen Sprengstoff entschärft werden konnte.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 29.10.2018, 19.30 Uhr