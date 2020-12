Bombenentschärfung in Frankfurt: Tausende müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen

Die im Frankfurter Gallus entdeckte 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe wird am Sonntag entschärft. Tausende müssen dafür bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Die Corona-Pandemie stellt die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen.

Ein Bombenfund im Frankfurter Gallus wird am Sonntag für eine größere Räumungsaktion sorgen. Von der Evakuierung sind rund 12.300 Anwohner betroffen, wie Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Gesundheitsamt mitteilten. In dem zu räumenden Gebiet liegen außerdem Altenwohnheime, Fernwärmeleitungen, Umspannanlagen und Bahngleise.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Esri (Notfallkarte) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Esri (Notfallkarte) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Esri (Notfallkarte)-Inhalt öffnen Die interaktive Karte der Feuerwehr Frankfurt zeigt den Evakuierungsbereich rund um den Fundort der Bombe. Ende des externen Inhalts Einstellungen

Wie die Feuerwehr am Freitag bekanntgab, müssen die betroffenen Anwohner der roten Zone den Bereich am Sonntagmorgen bis 8 Uhr verlassen haben. Alle Fenster sollten geschlossen und Rollläden heruntergelassen werden. In der Messehalle 11 wird eine Notunterkunft eingerichtet. Ein Kranken- oder Behindertentransport kann unter der Telefonnummer 069 / 212-111 angefordert werden.

Bewohner der gelb markierten Zone dürfen Wohnungen und Gebäude ab 8 Uhr nicht mehr verlassen. Fenster und Türen sind geschlossen zu halten, der Aufenthalt auf Terrassen und Balkonen oder im Bereich von Fenstern und Türen untersagt.

Menschen in Quarantäne holt das Gesundheitsamt ab

Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Corona-Pandemie dar: Bewohner, die sich derzeit in Quarantäne befinden, werden vom Gesundheitsamt abgeholt und in eine geeignete Unterkunft gebracht. Wer sich freiwillig isoliert hat, muss seine Wohnung aber selbstständig verlassen.

Die Feuerwehr rechnet damit, dass die Evakuierung mehrere Stunden dauern wird. Sie rät, Essen und Medikamente sowie wichtige Dokumente wie Personalausweis und Führerschein mitzunehmen.

"Akute Gefahr für Leib und Leben"

Die 500-Kilo-Bombe war am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten in einer Baugrube in der Kleyerstraße entdeckt worden. Die Sprengstoffmenge und die Bauart des britischen Blindgängers machten einen großen Evakuierungsradius notwendig, "da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten sind", berichteten die Behörden.

Experten des Kampfmittelräumdienstes hätten sich nach Untersuchung des Sprengkörpers für eine Entschärfung am Sonntag entschieden.

Sendung: hr-iNFO, 4.12.2020, 14.00 Uhr