Bombenentschärfung in Kasseler City hat begonnen

Das kann eine lange Nacht für rund 1.500 Bewohner der Kasseler Innenstadt werden, die wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen verlassen mussten: Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Stunden. Immerhin begannen sie fast auf die Minute pünktlich.

Auf einer Großbaustelle an der Ecke Fünffensterstraße/Ständeplatz in der Kasseler Innenstadt sind Arbeiter am Mittwochvormittag auf eine englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Sprengkörper ist laut Feuerwehr etwa 70 Zentimeter lang und 114 Kilogramm schwer.

Die Karte zeigt die Sperrzone um den Bombenfundort in Kassel. Bild © Feuerwehr Stadt Kassel

Rund 1.500 Anwohner betroffen

Die Entschärfung begann gegen 21.10 Uhr, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Und damit fast auf die Minute pünktlich: Avisiert war ein Beginn für 21 Uhr. Zuvor hatte die Polizei gut zwei Stunden lang kontrolliert, ob die Sperrzone mit einem Radius von 350 Metern rund um die Fundstelle auch wirklich menschenleer ist. Rund 1.500 Anwohner hatten den Bereich verlassen. Laut Polizei lief alles problemlos.

Die Feuerwehr Kassel teilte mit, die Entschärfung werde nach Auskunft des Kampfmittelräumdienstes voraussichtlich mehrere Stunden lang dauern. Die Bombe verfüge über zwei Zünder, von denen einer nicht frei zugänglich sei.

Entsprechend lang könne es dauern, bis die betroffenen Bürger in ihre Wohnungen zurückkehren dürften. In der Stadthalle wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Rathaus in der Sperrzone

Rund um den Ständeplatz befinden sich viele Geschäfte, aber auch Wohnungen. Der öffentliche Personen- und Nahverkehr ist ebenfalls von der Sperrung betroffen. In der Sperrzone liegt auch das Kasseler Rathaus. Der Verkehr rund um die Sperrzone habe sich gegen Abend beruhigt, meldete die Polizei.

