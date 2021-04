Bombenentschärfung in Wiesbaden

Bombenentschärfung in Wiesbaden 3.500 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

Spezialisten wollen am Sonntag eine Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Biebrich unschädlich machen. Rund 3.500 Anwohner und Anwohnerinnen müssen dazu ihre Wohnungen verlassen.

Nach einem Bombenfund in Wiesbaden-Biebrich müssen die Anwohnerinnen und Anwohner bis 11 Uhr die Sperrzone verlassen. Das seien etwa 3.500 Bürger, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Den genauen Sperrbezirk können die Betroffenen auf einer Karte der Stadt entnehmen. Er umfasst einen Teil der Siedlung Gräselberg, sowie Sauerland und reicht im Süden bis zum Schiersteiner Kreuz. Auch ein Teil der A643 liegt im Sperrgebiet.

Die Stadt empfiehlt ihnen, private Ausweichmöglichkeit aufzusuchen. Standorte für Sammelunterkünfte würden derzeit noch gesucht und rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Entschärfung der etwa 125 Kilo schweren Weltkriegsbombe soll ab 15 Uhr beginnen. Wie lang sie dauert, ist noch noch unklar. Die Stadt hofft, dass die Arbeiten am späten Nachmittag abgeschlossen sind. Die Bombe war am Dienstag in der Nähe der A643 im Bereich eines Feldes bei Sondierungsarbeiten für ein Neubaugebiet entdeckt worden. Die Fundstelle wurde von Einsatzkräften gesichert.

Feuerwehr Wiesbaden informiert auf Website

Aktuelle Informationen zur Entschärfung bietet die Notfallseite der Feuerwehr Wiesbaden . Auch ein Bürgertelefon ist ab Donnerstag von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 0611- 318080 erreichbar.

Eingeschränkt gehfähige oder nicht mobile Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu den Betreuungsstellen oder eine Verlegung in eine Klinik benötigen, können sich ebenfalls unter der Rufnummer des Bürgertelefons melden.

