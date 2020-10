6.000 Frankfurter müssen am Abend die Wohnung verlassen

Bei Bauarbeiten im Frankfurter Gallusviertel ist am Freitag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie wird noch heute entschärft. Rund 6.000 Menschen sind von der Evakuierung unter Corona-Bedingungen betroffen.

Die 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde am Freitagmittag bei Bauarbeiten in der Flörsheimer Straße im Frankfurter Gallusviertel entdeckt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Die Bombe wird vom Kampfmittelräumdienst des Landes noch am Abend entschärft. Die genaue Uhrzeit stand noch nicht fest.

Rund 6.000 Menschen betroffen

Mittlerweile wurde aber von den Einsatzkräften der Evakuierungsbereich festgelegt. Betroffen ist auch ein Abschnitt der Mainzer Landstraße. Den genauen Evakuierungsbereich zeigt diese interaktive Karte der Feuerwehr Frankfurt:

Rund 6.000 Menschen müssen aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Für sie wird ab 18 Uhr in der Messehalle 11 eine Betreuungsstelle (erreichbar über das Tor Süd über Europa-Allee) eingerichtet. In der Halle gelten die vorgeschrieben Corona-Regeln, betonte die Feuerwehr. Zudem werden die Kontaktdaten aller Anwesenden zur etwaigen Nachverfolgung von Infektionsketten aufgenommen.

Unter der Telefonnummer 069 / 212-111 hat die Feuerwehr ein Bürgertelefon eingerichtet. Mobilitätseingeschränkte Menschen im Evakuierungsbereich werden aufgefordert, sich an das Bürgertelefon zu wenden.

Evakuierung unter Corona-Bedingungen

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, werden Personen, die sich in häuslicher Corona-Quarantän befinde, im Auftrag des Gesundheitsamtes zuhause abgeholt und nach der Entschärfung wieder zurück nach Hause gefahren. Die entsprechende Kontaktdaten liegen dem Gesundheitsamt vor.

Für Personen, die aus eigener Initiative einen Coronatest haben machen lassen, aber denen noch kein Ergebnis vorliegt, gibt es keine besonderen Auflagen. Diese sollen laut Feuerwehr selbstständig, unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregeln, den Evakuierungsbereich verlassen.

