Bombenfund in Frankfurt-Bockenheim - Evakuierung am Mittwoch

Bei Baggerarbeiten in der Nähe des Frankfurter Katharinenkreisels ist eine 50-Kilo-Bombe gefunden worden. Sie soll am Mittwoch entschärft werden. Dafür müssen 2.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Nach einem Bombenfund bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet in Frankfurt steht am Mittwoch eine größere Evakuierung bevor. Die etwa 2.300 Einwohnerinnen und Einwohner müssen nach Angaben der Feuerwehr bis 11 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

Wer dazu nicht selbst in der Lage ist, für den koordiniert die Feuerwehr Transporthilfe. Wer Hilfe benötigt, solle sich bis Dienstagabend um 22 Uhr online registrieren.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Esri (Notfallkarte) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Esri (Notfallkarte) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Esri (Notfallkarte). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Esri (Notfallkarte)-Inhalt öffnen Die interaktive Karte der Feuerwehr Frankfurt zeigt den Evakuierungsbereich rund um den Fundort der Bombe. Ende des externen Inhalts Einstellungen

Hotels, Schule und Autobahn im Sperrbereich

Der 50 Kilo schwere Blindgänger US-amerikanischen Typs wurde demnach in einer Baugrube im Stadtteil Bockenheim in der Felix-Kracht-Straße entdeckt, ist abgesichert worden und befindet sich in stabiler Lage. Auto- und Nahverkehr im Sperrbereich werden gesperrt, darunter der Katharinenkreisel und ein Streckenabschnitt der A648. In dem Gebiet befinden sich drei Hotels, eine Umspannstation, sowie zwei Kindergärten und eine Schule.

Für von Corona betroffene Menschen im Evakuierungsbereich, mit einer Isolations- beziehungsweise Quarantäneverfügung vom Gesundheitsamt, werde derzeit noch eine Unterbringungsmöglichkeit geschaffen und zeitnah bekannt gegeben.

Mehr in Kürze.