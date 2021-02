Weltkriegsbombe in Frankfurt-Niederrad gefunden [Videoseite]

Evakuierung wegen Weltkriegsbombe wohl am Wochenende

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist bei Bauarbeiten eine Bombe entdeckt worden. Anwohner müssen sich auf Evakuierungen einstellen. Noch sind aber viele Fragen offen.

Im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist mitten in einem Wohn- und Gewerbegebiet eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das hat die Feuerwehr dem hr am Mittwochmorgen bestätigt. Wann der Sprengkörper gefunden wurde, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. Auch zur Größe der Bombe, die auf einer Baustelle in der Saonestraße liegt, machte er noch keine Angaben.

Ein Sprecher erklärte, die Bombe solle voraussichtlich am Wochenende untauglich gemacht werden. Dann sei auch mit Evakuierungen zu rechnen. Momentan werde geklärt, wie viele Anwohnerinnen und Anwohner dann ihre Häuser verlassen müssten. Im Umkreis der Fundstelle befinden sich viele Büroräume.

Die Polizei veröffentlichte bisher ebenfalls keine Details zum Bombenfund. Im Lauf des Tages soll es eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen geben. hessenschau.de wird fortlaufend berichten.