In Hanau wird am Mittwoch eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Die Evakuierung läuft seit dem Morgen. Betroffen sind rund 16.000 Menschen. Auch das Klinikum Hanau musste geräumt werden.

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe auf dem Werksgelände von Heraeus in Hanau läuft seit Mittwochmorgen die Evakuierung. Einem Sprecher der Stadt zufolge sind davon insgesamt etwa 16.000 Menschen betroffen.

Der Kampfmittelräumdienst legte den Sicherheitsbereich auf 750 Meter um die Fundstelle fest. Die Bombe soll nach Informationen des Hanauer Krisenstabs gegen Mittag entschärft werden.

Produktion bei Unternehmen eingestellt

Die Werksfeuerwehr von Heraeus fand die 250 Kilogramm schwere Bombe am Dienstagvormittag auf dem Betriebsgelände des Technologiekonzerns nahe der Hanauer Innenstadt, wie die Stadt mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt sicherte danach das Gelände.

Rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Heraeus können am Mittwoch nicht zur Arbeit gehen. Die Produktion ruht vorerst. "Wir können das ganz gut händeln. Aber es ist auch ein bisschen aufregend", sagte Unternehmenssprecherin Diana Büchner. Für solche Situationen gebe es Notfallpläne.

Auch das Metallverarbeitungsunternehmen Vacuumschmelze ist von der Evakuierung betroffen. "Die Frühschicht ist zu Hause geblieben. Ob die Spätschicht auch nicht arbeiten kann, ist noch unklar", teilte Sprecher Hendrik Borgmeier mit. Die Produktion wieder anzufahren, benötige immer etwas Vorlauf.

Klinikum: "Relativ entspannt"

Von der Sperrung betroffen ist auch das Klinikum, das evakuiert werden musste. Etwa 70 Patientinnen und Patienten wurden bereits am Dienstag in andere Krankenhäuser und ein Bürgerhaus in der Umgebung gebracht. Rund 180 Patienten, darunter 50 Intensivpatienten, konnten innerhalb des Klinikums in gesicherte Bereiche verlagert werden.

"Wir haben das gestern Nachmittag und Abend schon gestemmt", sagte Janina Sauer, Pressesprecherin des Klinikums. "Das ist abgeschlossen. Jetzt können wir heute relativ entspannt sein."

Das Klinikum Hanau wurde - mit Ausnahme der Intensivpatienten - bereits am Dienstag evakuiert. Bild © picture-alliance/dpa

Schulen und Kitas betroffen

Auch das Altenzentrum Bernhard Eberhard wird evakuiert. Im Sicherheitsradius befinden sich zudem die Anne-Frank-Schule und die Brüder-Grimm-Schule. Geschlossen bleibt auch die Ludwig-Geissler-Schule.

Außerdem sind folgende Kindertagesstätten betroffen: Kita Janusz-Korczak, Kita Brüder-Grimm, Kita Margareten, Kinderhaus Saalburgstraße, Kinderburg und Kita Tümpelgarten, Kita St. Josef, Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung und das Angebot "Mittendrin" der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Alle Kitas außerhalb des Sicherheitsradius bleiben geöffnet.

Ebenfalls geschlossen wird das Nachbarschaftshaus Tümpelgarten, das Stadtteilzentrum Süd-Ost, die Jahnhalle, der Hauptfriedhof und der Bürgerservice Hanau. Die Main-Kinzig-Halle wird von der Stadt Hanau während der Zeit der Evakuierung als Notunterkunft zur Verfügung gestellt.

Die Rückkehr in die Sicherheitszone ist im Verlauf des Nachmittags geplant.

Die 89-jährige Anneliese Gersting und ihr Nachbar Bruno Kaucic gehören zu den ersten evakuierten Anwohnern in Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

Bahnstrecke Friedberg-Hanau teilweise gesperrt

Auch auf den Bahn- und Busverkehr wirkt sich die Bombenentschärfung aus: Die Bahnstrecke zwischen Friedberg und Hanau ist bereits teilgesperrt. Die Züge fahren nur bis zum Bahnhof Hanau-Nord und von dort wieder Richtung Friedberg, anstatt bis zum Hauptbahnhof durchzufahren.

Zwischen dem Hanauer Hauptbahnhof und Hanau-Nord fahren ersatzweise Busse, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch mitteilte. Auch bei der S6 kommt es zu Einschränkungen: Die Linie fährt zwischen Frankfurt-Süd und Groß-Karben im 30-Minuten Takt.

Die Busse des Öffentlichen Nahverkehrs fahren bis zur offiziellen Sperrung des Gebiets. Danach umfahren sie die Sicherheitszone.