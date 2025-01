Bombenfund in Hanau stoppt Bahnverkehr am Mittwochmorgen

In der Nähe des Hanauer Hauptbahnhofs ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Mittwoch entschärft werden. Es werden massive Behinderungen im Bahnverkehr erwartet. Mehr als 3.000 Menschen müssen morgens ihre Häuser verlassen.

In Hanau ist am Dienstag in der Güterbahnhofstraße nahe des Hauptbahnhofs eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Mittwochmorgen entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort.

Zugverkehr ruht während Entschärfung

Am Hauptbahnhof halten am Mittwoch ab 9 Uhr keine Züge mehr. Der gesamte Zugverkehr werde für die Dauer der Entschärfung eingestellt, so die Stadt. Betroffen ist davon vor allem die Bahnverbindung zwischen Frankfurt und Fulda. Auch ein Abschnitt der B43a soll gesperrt werden.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Zudem müssen ab 9 Uhr alle Anwohner in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle ihre Häuser verlassen. Rund 3.300 Menschen sind betroffen. "Hier zählen wir wieder auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger, die dann möglichst schnell nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können", sagte Stadträtin Isabelle Hemsley.

Bei Sondierung für neue Brücke entdeckt

Gefunden wurde der 250-Kilo-Blindgänger bei Sondierungsarbeiten auf der Baustelle der neuen Hauptbahnhofbrücke.

Über die Internetseiten und Social-Media-Kanäle von Stadt und Feuerwehr Hanau werde man fortlaufend informieren, so die Stadt. Zudem ist am Mittwoch ab 6.30 Uhr ein Bürgertelefon unter 06181/2950-2000 besetzt.

Bombenfund in Frankfurt vor einer Woche

Erst vor einer Woche war eine Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden worden. Für die Entschärfung mussten hunderte Anwohner ihre Wohnungen verlassen.