Bombenfund in Offenbach Weltkriegsbombe in Offenbach gefunden und entschärft

Bei Tiefbauarbeiten auf dem Gelände einer Schule in Offenbach ist am Montagnachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte.

Bei Baggerarbeiten im Offenbacher Stadtteil Lauterborn ist am Montagnachmittag eine Bombe gefunden worden. Auf dem Gelände der Edith-Stein-Schule finden derzeit Tiefbauarbeiten statt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach Auskunft des hinzugezogenen Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um eine Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei mitteilte.

Die Bombe wurde an Ort und Stelle entschärft. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt, so die Polizei. Der Schulbetrieb werde am Dienstag wieder aufgenommen.