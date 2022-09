Bei Rüdesheim im Rheingau soll am Mittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Dafür müssen Auto-, Bahn- und Schiffsverkehr vorübergehend gestoppt werden.

Nach dem Fund von drei Weltkriegsbomben bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) soll am Donnerstag der letzte der Sprengkörper unschädlich gemacht werden. Bei der dritten, 125 Kilo schweren Fliegerbombe war der Zünder laut Polizei so festgerostet, dass er sich nicht entfernen ließ. Deswegen soll sie am Mittag kontrolliert gesprengt werden.

Rund um die Fundstelle unterhalb des Jagdschlosses Niederwald soll ein Sperrradius von 1.000 Metern eingerichtet werden. Voraussichtlich von 11.30 bis 12.45 Uhr sollen zudem ein Teil der B42, die Rheinstrecke sowie der Rhein zwischen Rüdesheim und Assmannshausen gesperrt werden. Das teilte der Katastrophenschutz des Rheingau-Taunus-Kreises am Mittwoch mit. Auch Flugzeuge dürfen den Bereich demnach nicht überfliegen. In Assmannshausen werden zudem einzelne Wohnhäuser evakuiert.

Die Fähre zwischen Bingen (Rheinland-Pfalz) und Rüdesheim bleibt dagegen in Betrieb, ebenso die Seilbahn zum Niederwalddenkmal. Die Feuerwehr weist jedoch darauf hin, dass Besucherinnen und Besucher während der Sprengung nur bis zum Denkmal laufen können. Die Waldwege und die Weinberge zwischen Assmannshausen und dem Niederwalddenkmal sollten schon am Morgen gesperrt werden.

Tonnenweise Sand und Wasser

Weil der Blindgänger in einem felsigen Waldstück liegt, sind der Feuerwehr zufolge aufwendige Vorbereitungen nötig. Die Bombe soll mit 20 Tonnen Sand und 23.000 Litern Wasser abgedeckt werden, um den Druck abzufedern.

Die je rund 100 Kilogramm schweren Sprengkörper waren am Dienstagvormittag bei einer präventiven Blindgängersuche des Kampfmittelräumdienstes auf dem Niederwald entdeckt worden. Sie lagen jeweils etwa 100 Meter voneinander entfernt. Zwei von ihnen konnten am Dienstagabend entschärft werden.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen