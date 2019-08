Der Heilige Bonifatius zeigt als Ampelmännchen Fußgängern im Barockviertel in Fulda an, wann sie gehen können.

Der rote Bonifatius streckt warnend sein Kreuz in den Himmel, der grüne Bonifatius marschiert mit seinem Bischofsstab los. Fulda feiert zurzeit sein 1.275-jährige Stadtjubiläum und richtet in zwei Jahren den Hessentag und 2023 die Landesgartenschau aus - mindestens so lange soll Bonifatius bleiben.