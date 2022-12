Einer der Angeklagten im "Boystown"-Prozess am Dienstag im Gerichtssaal in Frankfurt.

Einer der Angeklagten im "Boystown"-Prozess am Dienstag im Gerichtssaal in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Vier Männer sind wegen des Betriebs der Kinderporno-Plattform "Boystown" zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei Angeklagte müssen nach der Haftstrafe in Sicherungsverwahrung.

Im Prozess gegen vier mutmaßliche Betreiber der kinderpornografischen Darknet-Plattform "Boystown" ist am Dienstag das Urteil vor dem Landgericht Frankfurt verkündet worden. Zuvor hatten die angeklagten Männer im Alter von 42 bis 66 Jahren die Gelegenheit zu einem letzten Wort.

Einer der Männer muss zwölf Jahre ins Gefängnis, zudem verhängten die Richter gegen den 49 Jahre alten, mutmaßlichen Betreiber der Plattform aus dem Landkreis Mühldorf am Inn in Bayern Sicherungsverwahrung. Ein 42-Jähriger aus dem Kreis Paderborn muss zehneinhalb Jahre ins Gefängnis, auch hier wurde Sicherungsverwahrung verhängt. Beiden Männern wurde auch schwere sexuelle Gewalt an Kindern in mehr als 40 Fällen vorgeworfen.

Am Computer sitzend gefasst

Die Sicherungsverwahrung, die zuvor von der Generalstaatsanwaltschaft auch für beide gefordert worden war, ist die schärfste Sanktion im deutschen Strafrecht. Die Täter bleiben auch nach der Verbüßung der Haftstrafe vorerst hinter Gittern. Damit soll die Bevölkerung vor gefährlichen Straftätern geschützt werden.

Ein 60 Jahre alter Mann aus Norddeutschland, der in Paraguay lebte und dort am Computer sitzend gefasst wurde, muss acht Jahre ins Gefängnis. Er war erwischt worden, als er gerade als Administrator bei "Boystown" eingeloggt war. Nur dadurch erhielten die Beamten Zugriff auf die Darknet-Seite, die überwiegend den sexuellen Missbrauch von Jungen dokumentierte.

Plattform mit mehr als 400.000 Mitgliedern aus aller Welt

Gegen einen 66 Jahre alten Angeklagten aus Hamburg, der mit mehr als 3.600 Beträgen ein besonders aktiver Nutzer gewesen sein soll, verhängten die Richter eine Strafe von sieben Jahren.

Die vier Männer sollen die Plattform mit mehr als 400.000 Mitgliedern aus aller Welt aufgebaut und betrieben haben. Als das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Plattform im April 2021 abschalteten, waren dort mehr als eine Million Forenbeiträge zu finden. Enthalten waren Aufnahmen von teilweise schwerster sexueller Gewalt an Kindern. Bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft ist die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität angesiedelt, die bundesweit für diese Fälle zuständig ist.

