Zwei Brände haben die Feuerwehren in der Nacht und am Morgen beschäftigt. In Herborn stand ein ehemaliges Hotel in Flammen, im Taunus brannte ein Haus komplett ab.

Bei einem Brand in einem ehemaligen Hotel in Herborn-Schönbach (Lahn-Dill) ist ein Mann schwer verletzt worden. Das Feuer wurde in der Nacht zum Montag gegen 3.45 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien ausgerückt, um das Feuer zu löschen.

Die Löscharbeiten dauerten am Montagmorgen noch an. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 300.000 Euro. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen. Die Polizei ermittelt.

Brennendes Haus in Schmitten

In Schmitten-Dorfweil (Hochtaunus) brach am Montagmorgen in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Zwei Menschen konnten sich nach Polizeiangaben selbst aus dem Haus retten. Verletzt wurde niemand. Der Brand war demnach an einem Carport entstanden und griff dann auf das Haus über.

Schadenshöhe und Ursache sind bisher noch unbekannt. Das Haus sei unbewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 80 Einsatzkräfte waren in Schmitten vor Ort. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Toter bei Brand in Bensheim – Feuer auch in Geisenheim

Bereits am Wochenende hatte es mehrere Brände gegeben. In einem Mehrfamilienhaus in Bensheim (Bergstraße) kam ein Mensch ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Auch in Geisenheim (Rheingau-Taunus) brannte es: Ein Feuer zerstörte ein historisches Fachwerkhaus. Vier Menschen wurden verletzt.