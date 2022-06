Das Dach der Lagerhalle eines Discounter in Langenselbold geriet in Brand.

In Langenselbold hat es in einer Lagerhalle gebrannt, das Feuer könnte durch einen technischen Defekt an einer Solaranlage entstanden sein. In Korbach löste eine Kerze einen Wohnungsbrand mit hohem Schaden aus.

In Langenselbold (Main-Kinzig) hat ein Feuer am Freitagabend einen hohen Sachschaden verursacht. In einer Lagerhalle eines Discounters entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 300.000 Euro, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ersten Ermittlungen zufolge entstand das Feuer auf dem Hallendach des Discounters und breitete sich von dort aus. Nach Angaben der Feuerwehr standen bei ihrem Eintreffen bereits 15 Quadratmeter Photovoltaikanlage in Brand.

Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Offenbach bekanntgab. Wie es zu dem Brand am Freitagabend kam, war zunächst unklar. Möglicherweise hatte die Photovoltaikanlage einen Defekt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

150.000 Euro Sachschaden in Korbach

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht zu Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Korbach (Waldeck-Frankenberg). Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer durch eine Kerze in einer Dachgeschosswohnung ausgelöst worden war.

Laut Polizei konnten sich sechs Bewohner unverletzt retten, ein sechs Jahre altes Mädchen erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die Dachgeschosswohnung ist nun unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150.000 Euro.

