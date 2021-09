Brände in Hessen haben die Einsatzkräfte in Atem gehalten: In Münster brannte ein Hotel, in dem sich 50 Menschen befanden. In Idstein ging eine alte Turnhalle in Flammen auf. Und bei Wildeck führten 500 lodernde Heuballen zur Sperrung der A4.

Nach einem Brand in einem Hotel in Münster (Darmstadt-Dieburg) musste die Gemeinde am Montag neue Unterkünfte für zahlreiche Gäste suchen. In dem Gebäude befanden sich nach Angaben der Feuerwehr rund 50 Menschen, als es am Nachmittag im zweiten Stockwerk aus noch unbekannter Ursache zu brennen begann.

Das Gebäude sei nun so verrußt, dass es vorerst unbewohnbar sei. 85 Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung und des Rettungsdienstes waren angerückt, um die Flammen zu löschen und das Gebäude zu evakuieren. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Von Turnhalle nicht mehr viel übrig

Auf rund 150.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der ebenfalls am Montagnachmittag bei einem Brand in einer schon länger leerstehenden alten Turnhalle in Idstein (Rheingau-Taunus) entstand. Das Dach sei komplett ab-, das restliche Gebäude weitgehend ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Auch hier erlitt niemand Verletzungen. Und auch hier muss die Brandursache erst noch ermittelt werden. Die Qualmentwicklung war stark: Die Rauchsäule war weithin sichtbar, und an Anwohner erging die Aufforderung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Turnhalle samt Gelände befindet sich nach einem Verkauf in privater Hand.

Brand einer Turnhalle in Idstein Bild © Wiesbaden112.de

Heuballen von A4 aus "massiv geflutet"

Neben der A4 zwischen den Abfahrten Wildeck-Hönebach und Friedewald (beides Hersfeld-Rotenburg) brannten am Montagabend nach Angaben der Polizei 500 Heuballen auf freiem Feld. Feuerwehrleute zogen das Heu auseinander, um es zu löschen.

Die Autobahn wurde wegen des Rauchs in Richtung Westen gesperrt. Um Flammen und Rauch effektiv zu bekämpfen, versuchte die Feuerwehr, die Ballen von der Autobahn aus "massiv mit Wasser zu fluten", wie ein Polizeisprecher es ausdrückte.

Feuerwehrmänner löschen Heuballen bei der A4 bei Wildeck. Bild © osthessen-news.de