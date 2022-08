Bei einem Brand auf einem Sportplatzgelände in Biblis (Bergstraße) ist ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, brach das Feuer am Samstagabend in einem Mülleimer aus und griff auf das Vereinsgebäude über. Eine Hauswand und die Elektronik des Gebäudes wurden beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.