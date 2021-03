Eine Toilettenpapierrolle in der Damentoilette des Hauptbahnhofs in Korbach hat am Montagabend gebrannt.

Nach Polizeiangaben hatte eine Frau starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ohne dass größerer Schaden entstand, teilte die Polizei mit. Sie geht von Brandstiftung aus.