Feuer auf dem Gestüt Erlenhof: Mehrere Pferde verendeten in den Flammen, zwei Personen erlitten Rauchgasverletzungen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Millionenschaden in Bad Homburg

Bei einem Brand auf dem bekannten Gestüt Erlenhof in Bad Homburg sind vier Pferde verendet. Weitere Tiere flüchteten in den Wald. Zwei Menschen erlitten Rauchgasverletzungen. Der Schaden ist enorm.

Auf dem bekannten Pferdegestüt Erlenhof im Bad Homburger Stadtteil Dornholzhausen ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Brand einer Reithalle um 6.15 Uhr gemeldet. Vier Pferde kamen in den Flammen zu Tode. Zwei Personen, die versuchten, die Pferde zu befreien, erlitten Rauchgasverletzungen.

Pferde flüchteten in Wald

Die 50 mal 50 Meter große Reithalle brannte komplett nieder, wie der Polizeisprecher sagte. Auch ein Stallgebäude stand laut Feuerwehr in Brand. Pferde, die in den angrenzenden Wald rannten, wurden noch am Morgen wieder eingefangen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens im siebenstelligen Bereich.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte dem hr, Teile eines Gebäudes seien eingestürzt, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwere. Die Arbeiten würden noch den gesamten Tag andauern.

Die Unternehmerfamilie Rothenberger züchtet auf dem Gestüt Erlenhof wertvolle Renn- und Dressurpferde. Teilweise wohnt die Familie auf dem großzügigen Anwesen. Sönke Rothenberger ist Dressurreiter, er gewann Mannschaftsgold bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. 2018 hatte der Bad Homburger seinen ersten Titel bei den Deutschen Meisterschaften errungen. Auch sein Vater Sven Rothenberger war ein erfolgreicher Dressurreiter, er gewann 1996 bei Olympia die Silbermedaille.