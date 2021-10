15 Menschen bei Brand in Uniklinik verletzt [Audioseite]

In einem Patientenzimmer der Uniklinik Gießen ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Patienten wurden verletzt, das Feuer richtete in dem Gebäude hohen Schaden an.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Auf der chirurgischen Intensivstation der Uniklinik Gießen hat es in der Nacht zu Samstag gebrannt. Ein Polizeisprecher sagte, die Flammen seien um kurz nach Mitternacht aus einem Patientenzimmer gemeldet worden.

Feuerwehrleute brachten acht Patienten ins Freie. Die Evakuierung sei wegen des Gesundheitszustands der Patienten nicht ganz einfach gewesen und habe sich deshalb in die Länge gezogen. Fünf Patienten atmeten bei der Rettungsaktion Rauchgas ein. Insgesamt 15 Menschen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich untersucht, darunter auch ein Feuerwehrmann.

Wieso das Feuer ausbrach, sollen Spezialisten ermitteln. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund einer Million Euro.