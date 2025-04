Brand auf Terasse in Babenhausen

Vor einem Wohnhaus sind am Sonntagmorgen in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) Möbelstücke auf der Terrasse in Brand geraten. Die drei Bewohner des Hauses schliefen, konnten sich aber rechtzeitig ins Freie retten.

Verletzt wurde niemand. Auch die Wohnung einer Nachbarin wurde durch Rauchbildung in Mitleidenschaft gezogen.