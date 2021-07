Bei einem Brand in einem neu renovierten Mehrfamilienhaus in Lampertheim (Bergstraße) ist am Mittwoch ein Schaden von etwa 120.000 Euro entstanden.

Das Feuer war laut Polizei wohl durch einen technischen Defekt in der Klimaanlage ausgelöst worden. Es entwickelte sich viel Rauch. Mehrere Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar.