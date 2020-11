Das Sportgelände der SG Giesel (Fulda) wurde in der Nacht Ziel gleich mehrerer Attacken. Die Feuerwehr wurde zum Sportheim gerufen, da die Würstchenbude des Vereins komplett in Brand stand. Die alarmierte Polizei entdeckte vor Ort jedoch auch noch einen weißen Farbeimer, der mit voller Wucht gegen das Sportlerheim geworfen wurde. Obendrauf verschafften sich die noch unbekannten Täter laut Polizei über ein Fenster Zutritt in das Gebäude selbst.