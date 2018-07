Schaulustige behindern Löscharbeiten an ehemaligem Waldsanatorium

Großeinsatz in Neukirchen

Im ehemaligen Waldsanatorium im nordhessischen Neukirchen ist Feuer ausgebrochen. Schaulustige behinderten die Löscharbeiten an dem seit Jahren leer stehenden Gebäudekomplex.

Das ehemalige Waldsanatorium in Neukirchen (Schwalm-Eder) hat am Montagmittag gebrannt. Die Polizei teilte mit, dass das Feuer gegen 13.15 Uhr gemeldet wurde. Wenig später stand die ehemalige Cafeteria komplett in Flammen. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neukirchen und einigen umliegenden Gemeinden waren im Großeinsatz. Die Löscharbeiten wurden erheblich behindert, weil Schaulustige die Zufahrt zu der außerhalb im Urbachtal liegenden ehemaligen Klinik behinderten.

Ursache noch unklar

Das Gebäude steht schon seit einigen Jahren leer. 2015 war überlegt worden, es als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge zu nutzen, aber die Pläne wurden nie umgesetzt. Entsprechend ist die Ursache für das Feuer vollkommen unklar.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich in der Vergangenheit hin und wieder Unbekannte in der Liegenschaft aufgehalten und auch kleinere Brände verursacht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

