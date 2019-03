Ampeln fielen aus, Aufzüge blieben stecken, Kaufhäuser wurden dunkel: Für gut zwölf Minuten ging in der Wiesbadener Innenstadt nur wenig. Wegen eines Brands war eine Hochspannungsleitung ausgefallen - und damit auch der Strom.

In der Wiesbadener Innenstadt hat es am Montagmittag einen Stromausfall gegeben. In Geschäften, Restaurants und Cafés fiel das Licht aus. Ampelanlagen gingen nicht mehr. Außerdem blieben mehrere Aufzüge stecken, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wie viele Menschen betroffen waren, ist unklar. Vor einigen Geschäften bildeten sich größere Menschentrauben.

Ursache war Feuer im Umspannwerk

Ausgelöst wurde der Stromausfall durch ein Feuer in einem Umspannwerk. Deswegen fiel eine Hochspannungsleitung Richtung City aus, teilte der Energieversorger ESWE mit. Die Energieversorgung wurde daraufhin schnell auf eine andere Strecke umgeschaltet.

Den Brand im Umspannwerk konnte die Feuerwehr schnell löschen. Die Ursache ist noch unklar.

Sendung: hr3, 04.03.2019, 17 Uhr