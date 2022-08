Brand in Autohaus in Bad Soden

Ermittlungen Brand in Autohaus in Bad Soden

In einem Autohaus in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus) hat es am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache gebrannt.

Ersten Schätzungen zufolge sei dabei ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Gebäudedecke sowie eine Küchenzeile seien beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.