Brand in Bäckerei-Filiale in Schlüchtern

Brandursache noch unklar Brand in Bäckerei-Filiale in Schlüchtern

Ein Schaden von rund 100.00 Euro ist in der Nacht zum Samstag bei einem Feuer in einer Bäckerfiliale in Schlüchtern (Main-Kinzig) entstanden.

Wie die Polizei berichtete, brannte es sowohl der Innen- als auch der Außenbereich des Geschäfts. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache wird noch ermittelt.