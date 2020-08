Hallen in Hünfeld und Lauterbach in Flammen [Audioseite]

Brand in Baustofflager

Nach einem Großbrand ist die ICE-Strecke zwischen Fulda und Bad Hersfeld auch am Dienstag noch gesperrt. Der Schaden nach dem Feuer in einer Baustoffhalle geht in die Millionen.

Nach dem Brand in einem Baustofflager in Hünfeld (Fulda) ist die angrenzende ICE-Strecke Fulda - Bad Hersfeld weiter gesperrt. Laut einer Mitteilung der Bahn vom frühen Dienstagmorgen ist mit einer Freigabe der Gleise erst in den Abendstunden zu rechnen. Das Feuer hatte die Bahnanlagen beschädigt.

Betroffen sind neben IC- und ICE-Strecken auch die drei Regionalverbindungen RB5, RB7 und RE50 und. Für die RB5 wurde laut Bahn ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Bahn nennt auf ihrer Homepage Details zur Sperrung.

Drei Millionen Euro Schaden

Das Feuer, bei dem nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund drei Millionen Euro entstand, war am Dienstagmorgen bis auf einige Glutnester gelöscht. Die 7.500 Quadratmeter große Halle der Raiffeisen hatte am Montagabend in voller Ausbreitung gebrannt. Über dem Brandort war eine dunkle Rauchwolke weithin sichtbar.

Feuerwehren aus Hünfeld und umliegenden Ortschaften waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch zwei Wasserwerfer der Bundespolizei waren im Einsatz. Tanks mit 120.000 Litern Heizöl in der Nähe der Halle wurden von den Einsatzkräften gekühlt und mit einer Wärmebildkamera beobachtet. Explosionsgefahr bestand laut Polizei nicht.

Anwohner verlassen Häuser freiwillig

Die umliegenden Wohngebäude wurden einem Polizeisprecher zufolge nicht geräumt. Viele Anwohner hätten ihre Wohnungen aber freiwillig verlassen.

Verletzt wurde nach vorläufigen Angaben niemand. Wodurch das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Feuer in Lauterbacher Sägewerk

In Lauterbach (Vogelsberg) brannte am Abend außerdem eine Lagerhalle in einem Sägewerk. Auch hier wurde laut Polizei zwischenzeitlich eine Bahnstrecke gesperrt. Der Fernververkehr sei nicht davon betroffen gewesen.

In Lauterbach wurde die Feuerwehr zu einem Sägewerk gerufen. Bild © Medienkontor Fulda

Das Feuer entstand den Angaben zufolge vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Maschine, die sich in der Halle befand. Die Flammen griffen rasch auf die Halle über. Auch ein Nachbargebäude wurde beschädigt. Der Schaden wurde auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Technisches Hilfswerk waren mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Verletzte gab es nicht. Zum Schaden konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Brandermittler der Kriminalpolizei Vogelsberg wollen den Brandort am Dienstag untersuchen.

