Brand in Butzbacher Wohnhochhaus

Feuer im Dachgeschoss Brand in Butzbacher Wohnhochhaus

In einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus in Butzbach hat es am Dienstagnachmittag gebrannt.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner aus dem Haus retten. Ein Schwerlastpatient wurde mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.