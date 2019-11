Brand in Darmstädter Mehrfamilienhaus

Ursache unklar Brand in Darmstädter Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Darmstädter Stadtteil Eberstadt ist in der Nacht zu Samstag ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei war die 46 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung zum Zeitpunkt des Feuers nicht zuhause. Nachbarn hatten das Feuer nach Angaben der Feuerwehr in der Wohnung im Erdgeschoss gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten den Brand demnach schnell löschen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.