Ein Feuer in einer Fabrikhalle in Darmstadt-Eberstadt hat am Sonntag einen hohen Schaden verursacht. Der Feuerwehreinsatz dauerte am Montag noch an.

Seit mehr als zwölf Stunden läuft ein Einsatz der Feuerwehr in Darmstadt-Eberstadt: In der Halle einer ehemaligen Papierfabrik waren am Sonntagabend gepresste Papierballen in Brand geraten.

Nach Angaben der Feuerwehr gestalteten sich die Nachlöscharbeiten am Montag schwierig: Die Ballen müssten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden, weil immer wieder Glutnester aufflammten. Der Einsatz werde noch mindestens bis zum Nachmittag andauern, schätzte ein Sprecher am Morgen.

Unter Kontrolle war der Brand am Sonntag nach rund zwei Stunden, gegen 21 Uhr. Was das Feuer entfacht hatte, war am Montag weiterhin unklar. Der Schaden könnte nach Polizei-Angaben mehrere hunderttausend Euro betragen. Menschen wurden nicht verletzt.

