Nach dem Brand in der Papierfabrik qualmt es in Darmstadt-Eberstadt immer noch gewaltig. Eine Schadstoffbelastung mit Asbest gab es nach ersten Erkenntnissen des Umweltamtes aber nicht.

Audiobeitrag Audio Darmstadt: Asbest-Entwarnung nach Brand in Papierfabrik Audio Über eine Drehleiter löscht die Feuerwehr das Dach der ehemaligen Papierfabrik. Bild © Kreutz TV-News Ende des Audiobeitrags

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt warnten die Behörden am Montag vor möglicher Schadstoffbelastung in der Umgebung. Am Dienstag gab das Umweltamt der Stadt vorerst Entwarnung: Erste Probenergebnisse vom Außengelände einer Kita und einer Schule ganz in der Nähe der Brandstelle zeigten demnach keine Belastung mit krebserregendem Asbest. Vollständige Entwarnung gibt es nach Angaben des Amtes aber erst, wenn alle Proben ausgewertet sind. Anwohner wurden deshalb weiter aufgerufen, die Fenster geschlossen zu lassen.

Durch die Aufräumarbeiten der Feuerwehr auf dem Fabrikgelände qualmte es auch am Dienstag immer noch gewaltig. Von der Rauchentwicklung betroffen sei vor allem das Gebiet "von der Pfungstädter Straße im Süden, der A5 im Westen, der Brandenburger Straße im Norden und der Waldstraße im Osten", teilte die Stadt mit.

Gepresste Papierballen in Brand geraten

Der Brand in der Halle einer ehemaligen Papierfabrik war am Sonntagabend ausgebrochen. Gepresste Papierballen waren in Brand geraten. Sie mussten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden, wie die Feuerwehr die schwierigen Nachlöscharbeiten am Montag erklärte. Die Glutnester würden immer wieder aufflammen.

Was das Feuer entfacht hatte, ist noch unklar. Der Schaden könnte nach Polizei-Angaben mehrere hunderttausend Euro betragen. Menschen wurden nicht verletzt.

Videobeitrag Video Papierballen in Darmstadt brennen Video Feuer lodert aus dem Dach der ehemaligen Papierfabrik. Bild © Kreutz TV-News Ende des Videobeitrags