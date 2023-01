Löscharbeiten dauern an Warnmeldungen nach Brand in Darmstädter Papierfabrik

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, Behörden warnen vor möglicher Schadstoffbelastung: Nach dem Brand in einer Fabrikhalle in Darmstadt-Eberstadt sind Anwohner zu erhöhter Vorsicht aufgerufen worden.

Videobeitrag Video Papierballen in Darmstadt brennen Video Feuer lodert aus dem Dach der ehemaligen Papierfabrik. Bild © Kreutz TV-News Ende des Videobeitrags

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt warnen die Behörden vor möglicher Schadstoffbelastung in der Umgebung. Anwohner und insbesondere Schulen und Kitas seien sicherheitshalber aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen, teilte die Stadt Darmstadt am Montag mit.

Wer sich draußen aufhalte, solle möglichst eine FFP2-Maske tragen. Betroffene Kitas und Schulen seien auch direkt informiert worden. Die Stadt sperrte zudem Spielplätze in dem Gebiet.

Mögliche Asbestbelastung durch Dach

Umweltamt und Feuerwehr hätten mit Schadstoff-Prüfungen begonnen. Untersucht wird wohl vor allem eine mögliche Asbestbelastung des Hallendachs. Noch am Montag wurden genauere Informationen hierzu erwartet. Von der Rauchentwicklung betroffen sei vor allem das Gebiet "von der Pfungstädter Straße im Süden, der Autobahn 5 im Westen, der Brandenburger Straße im Norden und der Waldstraße im Osten", so die Stadt.

Der Brand in der Halle einer ehemaligen Papierfabrik war am Sonntagabend ausgebrochen. Gepresste Papierballen waren in Brand geraten. Sie mussten mit einem Radlader aus der Halle gebracht und auseinandergezogen werden, wie die Feuerwehr die schwierigen Nachlöscharbeiten am Montag erklärte.

Löscharbeiten wohl bis Dienstag

Die Glutnester würden immer wieder aufflammen. Die Stadt ging am Montag in ihrer Warnmeldung davon aus, dass die Löscharbeiten bis Dienstag andauern.

Was das Feuer entfacht hatte, war am Montag weiterhin unklar. Der Schaden könnte nach Polizei-Angaben mehrere hunderttausend Euro betragen. Menschen wurden nicht verletzt.

Audiobeitrag Audio Brand in Darmstädter Papierfabrik Audio Über eine Drehleiter löscht die Feuerwehr das Dach der ehemaligen Papierfabrik. Bild © Kreutz TV-News Ende des Audiobeitrags