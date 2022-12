Brand in Einfamilienhaus

Am Mittwochabend hat es in einem Einfamilienhaus in Wabern-Unshausen (Schwalm-Eder) gebrannt.

Der Polizei zufolge retteten sich ein 54- und ein 20-jähriger Bewohner selbst, sie erlitten jedoch Rauchvergiftungen. Die Brandursache war zunächst unklar, es entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro.