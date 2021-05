Brand in Flüchtlingsunterkunft in Darmstadt

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Darmstadt am Donnerstagabend sind die Bewohner aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer mit starker Rauchentwicklung war in einem unbewohnten Zimmer des zweistöckigen Wohnhauses ausgebrochen. Die 87 Bewohner wurden mit Bussen in eine Ausweichunterkunft gebracht.