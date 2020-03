Ein Feuer an der Frankfurt University of Applied Sciences im Norden der Stadt hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Über der Fachhochschule stand eine hohe Rauchsäule. Verletzt wurde niemand.

Eine Rauchsäule stand am Mittwochnachmittag über dem Frankfurter Nordend: Wie die Feuerwehr mitteilte, war eine Dachkonstruktion des zentralen Gebäudes der Frankfurt University of Applied Sciences in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten am Abend noch an.

Insgesamt rund 80 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und freiwilligen Feuerwehren versuchten, die Flammen über Drehleitern von verschiedenen Seiten zu löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.

Die Brandursache wurde noch nicht ermittelt. Allerdings hätten sich auf dem mehrere hundert Quadratmeter großen Flachdach des Gebäudes Baumaterialien wie Dachpappe befunden. Diese könnten das Feuer gegen 16.30 Uhr ausgelöst haben.

Keine Verletzte, Höhe des Schadens noch unklar

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bild © Fabian Weidenhausen (hr)

Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Verwaltungsangestellten, die sich in dem Gebäude aufhielten, als das Feuer ausbrach, seien in Sicherheit. Da die Fachhochschule wegen des Coronavirus ihren Betrieb eingestellt hatte, hätten sich dort keine Studierenden befunden.

Zur Schadenshöhe konnte der Feuerwehrsprecher keine Angaben machen. Eine Betondecke zwischen Dachstuhl und den darunter liegenden Stockwerken verhinderte aber offenbar, dass das komplette Gebäude Feuer fing.

